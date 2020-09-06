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Crusader Kings III отметилась сразу четырьмя позициями в «топе» недельного чарта продаж в Steam

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Уже на протяжении месяца возникает ощущение, что каждый новый недельный чарт продаж в Steam — это повторение чарта предыдущего: в лидерах по-прежнему занимательная аркада Fall Guys Ultimate Knockout, зато в остальной десятке изменений предостаточно.

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В частности, долгожданная глобальная стратегия Crusader Kings III, которая вскоре после релиза мигом ворвалась в пятёрку самых популярных игр в Steam, четырежды отметилась в чарте продаж — на второй, третьей, седьмой и десятой позициях соответственно. Также дважды лучшим стал супергеройский боевик Marvel’s Avengers.

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В целом десятка выглядит следующим образом:

  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Crusader Kings III;
  • Crusader Kings III Royal Edition;
  • Among Us;
  • Marvel’s Avengers Standart;
  • Marvel’s Avengers;
  • Crusader Kings III Royal Edition (предзаказ);
  • Craftopia;
  • Control Ultimate Edition;
  • Crusader Kings III (предзаказ).
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Сейчас обсуждают

Алекс Жмышенко
20:00
Это удвоение позволило поднять эффективную частоту до 19,5Ггц. Вы все не правильно поняли это удвоение хреново, нет там никаких 1872 Гб/с, а если бы и было, Хуанг бы и вписал данное значения в спеки
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Вадим Ванжа
19:58
Самому Зилоту. Он какие-то копеечные крохи с таких бич-статей намывает халтурных.
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Алекс Жмышенко
19:57
Это уже вложено в ЭФФЕКТИВНУЮ частоту. Неужели Хуанг впишет в спеки характиристики хуже, чем на самом деле? Это не выгодно.
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
Listoman
19:55
Про удвоение не забывай, фактическое псп там 1872гб/с. Это даже больше, чем у 4х стеков hbm2e (у них 1840гб)
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
Алекс Жмышенко
19:54
И? Там псп памяти 936 GB/S, что даже ниже, чем у радеона 7.
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Вадим Ванжа
19:54
Продукты жизнедеятельности свиноматки хотя бы на грядку с кабачками можно тонким слоем намазать и увеличить количество урожая с этой самой грядки. А вот продукты жизнедеятельности Зилота своим количес...
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Listoman
19:53
Суть не меняется, для псп в 1840гб/с нужно ставить 4 стека без вариантов, ибо два стека дадут жалкие 920гб/с)
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
Listoman
19:51
Удвоение инфы за такт делает грязь)
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Вадим Ванжа
19:51
Опять Зилот хайпожорством занимается и ноубрейновые кривые переводы постит с чужих дебил-тестов. Сынок, а тебя стенд-то не смущает? С такой видухой, таким чипсетом, ТАКОЙ ОЗУ на ТАКИХ частотах? Нет, э...
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corsi
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