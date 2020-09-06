Уже на протяжении месяца возникает ощущение, что каждый новый недельный чарт продаж в Steam — это повторение чарта предыдущего: в лидерах по-прежнему занимательная аркада Fall Guys Ultimate Knockout, зато в остальной десятке изменений предостаточно.

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В частности, долгожданная глобальная стратегия Crusader Kings III, которая вскоре после релиза мигом ворвалась в пятёрку самых популярных игр в Steam, четырежды отметилась в чарте продаж — на второй, третьей, седьмой и десятой позициях соответственно. Также дважды лучшим стал супергеройский боевик Marvel’s Avengers.

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В целом десятка выглядит следующим образом: