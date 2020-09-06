Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Платформер Spelunky 2 выйдет в Steam в конце сентября

+
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

Платформер с элементами «рогалика» Spelunky 2 доберётся до PlayStation 4 уже 15 сентября, а вот PC-версия прибудет с опозданием. В настоящее время на Steam-страничке Spelunky 2 красуется многозначительное «Coming Soon», однако руководитель студии-разработчика Mossmouth Дерек Ю решил внести в это размытое понятие полную ясность. Итак, Spelunky 2 выйдет на PC лишь с двухнедельной задержкой по сравнению с PS4-версией — 29 сентября.

реклама

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Стоит напомнить, что в Spelunky 2 разработчики обещают более крупный мир по сравнению с оригинальной игрой, возможность ездить верхом на различных животных (вроде гигантских индюшек), улучшенную физику жидкостей, более совершенные графические эффекты и продвинутое освещение. По меркам платформеров, естественно.

При этом проект удалось создать таким образом, чтобы он пришёлся по душе как любителям оригинала, так и новичкам.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Платформер Spelunky 2 выйдет в Steam в конце сентября
+
Анонс Postal Brain Damaged — ответвления франшизы, в котором Чувак стал ещё безумнее, чем раньше
3
Wasteland 3 получила обновление, исправляющее многие серьёзные ошибки
1
Cyberpunk 2077 не будет стоить дороже при переходе на PlayStation 5 и Xbox Series X
3
Второй трейлер The Last Stand — грядущего дополнения для Left 4 Dead 2
+
Новое геймплейное видео Aquanox Deep Descent демонстрирует мультиплеер проекта
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 35
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
35
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
100
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
58
Обзор электронной книги Onyx Boox Poke 2 Color с цветным экраном
14
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
3

Сейчас обсуждают

A_K_
13:49
Наверное Хуанг прекрасно знает производительность будущих RDNA 2 карт. Вот и цены на 3070 и 3080 не такие высокие, а 3090 можно и задрать цену.
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
Every
13:48
Писатели комментариев же, очевидно.
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
Дмитрий Гуляев
13:45
Опередил)))
Анонс Postal Brain Damaged — ответвления франшизы, в котором Чувак стал ещё безумнее, чем раньше
ACDCOVER
13:42
Ну ты и фантазёр. Какие же "дураки" оказывается в микрон сидят. Не умеют правильно рассчитать ПСП своей продукции. Надо же было инженерам микрон у диванного аналитика листомана спросить как правильно ...
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
Jack Reacher
13:42
Тут даже партнеры AMD ни сном ни духом , а Igor знает По любому на хаипе хочет свой канал поднять ,-правильно , не правильно -по любому они теперь на слуху
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
oldschoolgamer
13:40
Ампер - новый Паскаль. Паскаль - допиленный Максвелл. А Ампер - допиленный Тюринг. Ампер такой же праздник как и Паскаль.
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
Listoman
13:37
Кругом одни глупые амдобойчики)
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
Evgeniy Som
13:36
Прежде чем писать бред разберись в теме. И по поводу стоимости то TSMC стал монополистом и тупо диктует свои цены, т.к. у него отбоя от клиентов нет и некоторым банально некуда уходить. Когда самунг с...
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
Robin Gordon
13:35
Где цена выше то?
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
Твоя мамка
13:32
Зaeбиcь. То есть когда выйдет 3080, я смогу сделать свое видео и написать что это я тестирую будущую ртх 4070? Ну все нaxyй, так это зелот писал? Ща гляну.. Да зелот. Ну все, готовь очко. Ты мне кстат...
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем