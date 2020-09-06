Платформер с элементами «рогалика» Spelunky 2 доберётся до PlayStation 4 уже 15 сентября, а вот PC-версия прибудет с опозданием. В настоящее время на Steam-страничке Spelunky 2 красуется многозначительное «Coming Soon», однако руководитель студии-разработчика Mossmouth Дерек Ю решил внести в это размытое понятие полную ясность. Итак, Spelunky 2 выйдет на PC лишь с двухнедельной задержкой по сравнению с PS4-версией — 29 сентября.

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Стоит напомнить, что в Spelunky 2 разработчики обещают более крупный мир по сравнению с оригинальной игрой, возможность ездить верхом на различных животных (вроде гигантских индюшек), улучшенную физику жидкостей, более совершенные графические эффекты и продвинутое освещение. По меркам платформеров, естественно.

При этом проект удалось создать таким образом, чтобы он пришёлся по душе как любителям оригинала, так и новичкам.