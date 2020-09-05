Несмотря на то, что Wasteland 3 получила высокие пользовательские рейтинги, с технической стороны у игры не совсем так гладко, как хотелось бы. В частности, некоторые игроки жаловались на ошибки, приводившие к сбросу прогресса в развитии персонажа и прохождении квеста. Эта, а также многие другие ошибки были исправлены в сегодняшнем обновлении 1.1.0.

реклама

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Например, решена проблема с зацикленным вступлением при засадах, а квест «Ла Перла» (La Perla) отныне можно завершить. Также разработчики рапортовали об исправлении ошибки, приводившей к исчезновению интерфейса при длительном нахождении в главном меню, и нескольких критических ошибок с вылетами, зависаниями и утратой прогресса в кооперативном режиме.

Wasteland 3 вышла в свет в конце августа. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом снежном штате Колорадо, куда мы со своим отрядом прибыли, чтобы помочь местному самопровозглашённому Патриарху в одном очень деликатном и важном деле. Взамен Патриарх обещает помочь спасти родную Аризону нашего героя.