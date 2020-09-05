Wasteland 3 получила обновление, исправляющее многие серьёзные ошибки
Несмотря на то, что Wasteland 3 получила высокие пользовательские рейтинги, с технической стороны у игры не совсем так гладко, как хотелось бы. В частности, некоторые игроки жаловались на ошибки, приводившие к сбросу прогресса в развитии персонажа и прохождении квеста. Эта, а также многие другие ошибки были исправлены в сегодняшнем обновлении 1.1.0.
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Например, решена проблема с зацикленным вступлением при засадах, а квест «Ла Перла» (La Perla) отныне можно завершить. Также разработчики рапортовали об исправлении ошибки, приводившей к исчезновению интерфейса при длительном нахождении в главном меню, и нескольких критических ошибок с вылетами, зависаниями и утратой прогресса в кооперативном режиме.
Wasteland 3 вышла в свет в конце августа. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом снежном штате Колорадо, куда мы со своим отрядом прибыли, чтобы помочь местному самопровозглашённому Патриарху в одном очень деликатном и важном деле. Взамен Патриарх обещает помочь спасти родную Аризону нашего героя.
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