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Новое геймплейное видео Aquanox Deep Descent демонстрирует мультиплеер проекта

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Создатели проекта Aquanox Deep Descent опубликовали новое видео — дневник разработки с демонстрацией геймплея. Игровой процесс выглядит предельно динамично, но далеко не самая передовая графика не даёт насладиться увиденным в полной мере. Нам показали матчи с несколькими игроками, действие происходит на трёх картах.

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Напомним, Aquanox Deep Descent — это экшен с видом от первого лица, действие которого целиком и полностью проходит под водой. Корабли резвятся под водой, всё это проходит в хорошо известной старожилам вселенной. Та же Aquanox 2: Revelation вышла в свет в далёком 2003-м году. А история вселенной Aquanox действительно печальная. В будущем поверхность Земли стала необитаемой, остатки человечества живут в бывших исследовательских станциях и шахтах, глубоко под водой. Войны группировок, война за ресурсы — в этом мире мало чего хорошего, это правда.

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В Depp Descent игрок возьмёт под управление команду пилотов, которые будут вести ожесточённые бои за выживание глубоко под водой. Релиз проекта должен состояться до конца нынешнего года. В качестве целевой платформы пока значится только PC.

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