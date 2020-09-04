Новое геймплейное видео Aquanox Deep Descent демонстрирует мультиплеер проекта
Создатели проекта Aquanox Deep Descent опубликовали новое видео — дневник разработки с демонстрацией геймплея. Игровой процесс выглядит предельно динамично, но далеко не самая передовая графика не даёт насладиться увиденным в полной мере. Нам показали матчи с несколькими игроками, действие происходит на трёх картах.
реклама
Напомним, Aquanox Deep Descent — это экшен с видом от первого лица, действие которого целиком и полностью проходит под водой. Корабли резвятся под водой, всё это проходит в хорошо известной старожилам вселенной. Та же Aquanox 2: Revelation вышла в свет в далёком 2003-м году. А история вселенной Aquanox действительно печальная. В будущем поверхность Земли стала необитаемой, остатки человечества живут в бывших исследовательских станциях и шахтах, глубоко под водой. Войны группировок, война за ресурсы — в этом мире мало чего хорошего, это правда.
реклама
В Depp Descent игрок возьмёт под управление команду пилотов, которые будут вести ожесточённые бои за выживание глубоко под водой. Релиз проекта должен состояться до конца нынешнего года. В качестве целевой платформы пока значится только PC.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила