Авторы Serious Sam 4 объяснили, почему у игры исчез подзаголовок Planet Badass
Когда Serious Sam 4 официально анонсировали весной 2018 года, у игры присутствовал подзаголовок Planet Badass. Затем данный подзаголовок у игры незаметно исчез, и фанаты франшизы даже начали строить по этому поводу различные теории.
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В частности, по одной такой теории (наиболее красивой), поклонникам Serious Sam не понравился нелепый, по их мнению, подзаголовок, и им удалось убедить разработчиков от него избавиться. Реальная причина же куда более «приземлённая»: как пояснил менеджер студии Croteam по связям с общественностью Дэниел Лучич, словосочетание Planet Badass плохо переводится на другие языки с сохранением его изначального смысла.
По словам Лучича, подзаголовок Planet Badass означал, что земляне не склонились перед инопланетным вторжением в первые же дни и принялись отстреливать незваных гостей, в результате чего Земля превратилась в планету (planet) крутых парней (of badasses), в числе которых и Крутой Сэм. В общем, правда далеко не всегда столь красива, как фанатский художественный вымысел.
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Напоминаем, что Serious Sam 4 запланирована к выходу 24 сентября на PC и Google Stadia. Консольные версии появятся лишь в следующем году.
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