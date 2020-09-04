Ранняя версия Baldur’s Gate III будет предлагаться за полную стоимость
В современной игровой промышленности довольно широко распространена практика продажи находящихся в раннем доступе игр по сниженной стоимости с дальнейшим её повышением до номинального уровня уже после полноценного релиза. Разработчики считают такую практику справедливой, ведь и контента в ранних версиях зачастую не хватает, и от ошибок нас никто не страхует. Однако с Baldur’s Gate III ситуация с ценообразованием будет куда более простой и понятной.
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Общаясь с читателями своего Twitter, руководитель издательского направления Larian Studios Майкл Доус сообщил, что ранняя версия Baldur’s Gate III будет сразу стоить $59.99. При этом Доус отметил, что не нужно чувствовать себя обязанными покупать раннюю версию: игра, равно как и разработчики, никуда не денется, и со временем она разрастётся до очень внушительных масштабов. Ранняя версия при этом рассчитана примерно на 25-часовое прохождение, так что номинальный ценник можно считать оправданным.
Ранний доступ к Baldur’s Gate III стартует 30 сентября. Полноценный релиз запланирован на следующий год.
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