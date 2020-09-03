NVIDIA показала, как новейшая GeForce RTX 3080 справляется с DOOM Eternal в 4K на «максималках»
Новенькие видеокарты GeForce RTX тридцатой серии сейчас наверняка являются самой желанной покупкой в кругу компьютерных энтузиастов, и NVIDIA не сидит сложа руки, а «разогревает» публику. В частности, буквально только что на официальном YouTube-канале «зелёного гиганта» появилась пятиминутная запись игрового процесса DOOM Eternal на максимальных настройках качества в разрешении 4K.
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Видеозапись периодически сопровождается наглядным сравнением производительности GeForce RTX 3080 с предыдущим флагманским решением — GeForce RTX 2080 Ti. Новинка не только опережает предшественницу, но делает это с колоссальным отрывом. Кадровая частота на RTX 3080 проседает ниже сотни лишь в наиболее динамичных и наполненных визуальными эффектами сценах, а в среднем фреймрейт в таких «адских» нагрузках составил порядка 120 fps.
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Напомним, что DOOM Eternal вышла весной этого года, а 20 октября игра получит первую часть дополнения The Ancient Gods, которое будет распространяться самостоятельно, но при этом предполагает, что игрок уже прошёл основную сюжетную линию. Что же до новеньких игровых видеокарт NVIDIA, то они должны появиться на прилавках 17 сентября.
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