Эффектный трейлер к выходу раллийного симулятора WRC 9
Студия KT Racing (Kylotonn) совместно с издательством Nacon поступили в обход современной традиции игровой промышленности и опубликовали релизный видеоролик не за недели до непосредственного релиза проекта, а конкретно в указанный день и даже мгновение. Впрочем, данное заявление пока справедливо только для версий WRC 9 для консолей PlayStation 4 и Xbox One: до персональных компьютеров (Epic Games Store) игра доберётся через несколько часов.
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Стоит напомнить, что WRC 9 порадует любителей раллийных гонок наличием продвинутого карьерного режима и более реалистичным поведением автомобилей в различных дорожных условиях.
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С 2023 года игровая франшиза WRC перейдёт в ведение Codemasters.
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