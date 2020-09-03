Студия KT Racing (Kylotonn) совместно с издательством Nacon поступили в обход современной традиции игровой промышленности и опубликовали релизный видеоролик не за недели до непосредственного релиза проекта, а конкретно в указанный день и даже мгновение. Впрочем, данное заявление пока справедливо только для версий WRC 9 для консолей PlayStation 4 и Xbox One: до персональных компьютеров (Epic Games Store) игра доберётся через несколько часов.

реклама

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Стоит напомнить, что WRC 9 порадует любителей раллийных гонок наличием продвинутого карьерного режима и более реалистичным поведением автомобилей в различных дорожных условиях.

реклама

С 2023 года игровая франшиза WRC перейдёт в ведение Codemasters.