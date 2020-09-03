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Эффектный трейлер к выходу раллийного симулятора WRC 9

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Студия KT Racing (Kylotonn) совместно с издательством Nacon поступили в обход современной традиции игровой промышленности и опубликовали релизный видеоролик не за недели до непосредственного релиза проекта, а конкретно в указанный день и даже мгновение. Впрочем, данное заявление пока справедливо только для версий WRC 9 для консолей PlayStation 4 и Xbox One: до персональных компьютеров (Epic Games Store) игра доберётся через несколько часов.

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Стоит напомнить, что WRC 9 порадует любителей раллийных гонок наличием продвинутого карьерного режима и более реалистичным поведением автомобилей в различных дорожных условиях.

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С 2023 года игровая франшиза WRC перейдёт в ведение Codemasters.

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nacon kt racing wrc 9
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E1nher1
13:01
Да, та самая аурус экстрим... А вот 1070ти у меня японская, зотак.
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Kopcheniy
13:00
Об этом и речь. А то и раньше.
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omoikane
13:00
И так попытка номер 3 :D
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Kopcheniy
13:00
Если версия типа Aorus Xtreme, то хорошо загнали, они дорого продаются.
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
E1nher1
13:00
Ну, поднимется, вопрос - когда? К новому году, быть может, все устаканется.
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
Victor Zed
12:59
Ты все верно пишешь. Это продажная реклама.
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
Victor Zed
12:59
А да, у вас и так рейтинг одна единица.
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
omoikane
12:59
Заколебали удалять сообщения. Непроверенные новости публикуете малолетки вроде x.7 ведутся, говнопортал какой то. :D
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Victor Zed
12:59
Хахаха. Автор статьи... Хахахаха, чисто маркетинг для школьников. Тебе самому не смешно ? 3070 мощнее чем rtx 2080 ti. То есть ты реально хочешь обмануть своих читателей, проплаченные васи. Дизлайк и ...
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
E1nher1
12:58
Нормално, я за 12000 пару недель назад продал 1060 на 6 гигов. Но если вы считаете, что торговать надо здесь и сейчас, то дайте знать. Хотя я за RTX не гонюсь.
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
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