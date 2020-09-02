Отголоски вчерашней презентации новых графических решений верхнего эшелона от NVIDIA будут доноситься ещё долго. Одним из таких отголосков стала публикация студией CD Projekt RED свежих скриншотов, главная особенность которых кроется в нижнем правом углу изображения. Согласно описанию, скриншоты создавались на компьютере с новенькой видеокартой GeForce RTX 30 серии (какая конкретно модель — не уточняется). Правда, вряд ли это имеет какое-то значение для статичного изображения, где не «видны» кадры в секунду.

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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября, а до этого CD Projekt RED намеревается провести ещё один выпуск Night City Live с публикацией новых подробностей и кадров игрового процесса. В скором времени будут объявлены системные требования долгожданного проекта.