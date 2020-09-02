Свежие скриншоты из Cyberpunk 2077 с демонстрацией трассировки лучей
Отголоски вчерашней презентации новых графических решений верхнего эшелона от NVIDIA будут доноситься ещё долго. Одним из таких отголосков стала публикация студией CD Projekt RED свежих скриншотов, главная особенность которых кроется в нижнем правом углу изображения. Согласно описанию, скриншоты создавались на компьютере с новенькой видеокартой GeForce RTX 30 серии (какая конкретно модель — не уточняется). Правда, вряд ли это имеет какое-то значение для статичного изображения, где не «видны» кадры в секунду.
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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября, а до этого CD Projekt RED намеревается провести ещё один выпуск Night City Live с публикацией новых подробностей и кадров игрового процесса. В скором времени будут объявлены системные требования долгожданного проекта.
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