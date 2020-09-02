CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
Несмотря на то, что до релиза Cyberpunk 2077 уже рукой подать, CD Projekt RED ещё официально не уточняла, насколько мощного «железа» потребует её долгожданный проект. Поэтому когда вчера NVIDIA, представляя технологию RTX I/O, позволяющую загружать данные в видеопамять напрямую с накопителя, минуя центральный процессор и системную оперативную память, показала кадр из Cyberpunk 2077 и заявила о 200-гигабайтных играх, многие игроки, особенно обладатели твердотельных накопителей объёмом в 256 Гбайт и меньше, невольно занервничали.
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Отдуваться за непреднамеренную «антирекламу» пришлось менеджеру CD Projekt RED по связям с общественностью Марчину Момоту. По словам господина Момота, Cyberpunk 2077 не потребует двухсот гигабайт свободного пространства на накопителе: занимаемый игрой объём будет примерно соответствовать другим современным проектам. Кроме того, по словам Момота, скоро компания опубликует полноценные системные требования Cyberpunk 2077. Надеемся, что понятие «скоро» в CD Projekt RED не очень растяжимое.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября.
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