Хотя The Elder Scrolls Online вышла в свет уже больше шести лет назад, русскоязычным пользователям долгое время приходилось либо пользоваться фанатским переводом, либо, если уровень владения английским языком позволял, играть, что называется, «в оригинале». В начале года разработчики отметили рост и важность русского сообщества в The Elder Scrolls Online и объявили о скором выходе официальной локализации игры на русский язык.

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Первым делом, по традиции TESO, обновление добралось до PC-версии: «персоналочники» играют в русскую версию уже с конца мая. До консолей PlayStation 4 и Xbox One же локализация добралась только вчера вечером вместе с обновлением 27.

Локализация затрагивает все внутриигровые тексты, диалоги и субтитры. Важно отметить, что перевод исключительно текстовый — озвучка останется оригинальной.