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The Elder Scrolls Online пополнилась главой Greymoor и русской локализацией

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Не секрет, что самой известной и популярной провинцией Тамриэля является изученный вдоль и поперёк Скайрим. Разработчики The Elder Scrolls Online прекрасно осведомлены о популярности пятой одиночной части серии и решили добавить северную провинцию в свою MMORPG в новом цикле под названием «Тёмное сердце Скайрима». И вот, сегодня на PC состоялся релиз самой крупной и значительной части этого цикла — главы Greymoor. До консолей Greymoor доберётся через две недели — 9 июня.

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По сюжету, над Скайримом нависла угроза: в западной части провинции пробудилось древнее зло в лице лорда-вампира и его приспешников из числа ведьм, оборотней, вампиров и прочей нечисти. Игрокам предстоит положить этому конец. К сожалению, учитывая, что события The Elder Scrolls Online разворачиваются примерно за тысячу лет до событий TES V Skyrim, мы уже и так знаем, что в итоге провинция была спасена.

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Кстати, благодаря огромной разнице во внутренней хронологии между TESO и TES V Skyrim можно будет увидеть, как выглядели известные скайримские локации за тысячу лет до событий культовой пятой части серии. Для исследования, впрочем, будет доступна не вся провинция, а лишь её западная—северо-западная часть.

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Наконец, хорошие новости для русскоязычных фанатов TESO. Вместе с главой Greymoor игра получила обновление, добавившее помимо всего прочего и официальную русскую локализацию, затронувшую все тексты, диалоги и субтитры. Эпоха фанатских переводов закончилась.

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