Сегодня днём в Steam и GOG состоялся релиз дизельпанковой стратегии Iron Harvest. Предполагалось, что игра одновременно также заглянет и в Epic Games Store, но буквально только что издательство Koch Media в своём официальном Twitter-аккаунте сообщило о том, что игра пока не готова к релизу в магазине Epic Games.

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В чём заключается эта «неготовность», издатель не уточняет, но всем тем, кто оформили предварительные заказы в Epic Games Store, полагаются возвраты средств — нужно лишь подать соответствующую заявку. Koch Media приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что действие Iron Harvest разворачивается в альтернативных 1920-х годах, где человечество после Первой мировой войны начало массово использовать двигатели внутреннего сгорания и создавать на их базе различных боевых роботов. В настоящий момент пользовательский рейтинг проекта составляет 70 %.