Состоялся релиз дизельпанк-стратегии Iron Harvest
Сегодня разработчики из студии KING Art подтвердили свои потрясающие навыки планирования: то, что их дизельпанковая стратегия Iron Harvest, выйдет именно 1 сентября 2020-го, авторы объявили ещё в августе прошлого года. И вот, теперь любой желающий может лично ознакомиться с данным любопытным проектом: в Steam игра предлагается за вполне приемлемую цену в 1 085 рублей за базовое издание.
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Действие Iron Harvest разворачивается в альтернативных 1920-х годах, где после окончания Первой мировой войны пошло бурное развитие дизельных машин, которые стараются применять во всех сферах деятельности; в первую очередь, конечно, в военной сфере.
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На данный момент у Iron Harvest незначительное количество пользовательских отзывов в Steam, но они в основном положительные: на момент написания данной заметки рейтинг игры составлял 75 %. Любопытно, что профессиональный рейтинг примерно соответствует пользовательскому. Если верить журналистам, то разработчикам Iron Harvest удалось создать великолепный сеттинг и увлекательный игровой процесс, но вот к сценарию одиночной кампании имеются претензии. Впрочем, не кампанией единой: в Iron Harvest также имеется мультиплеер и режим совместного прохождения.
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