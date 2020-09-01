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Следующие Mortal Kombat и Injustice будут работать на более современном движке

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NetherRealm Studios, известная по сериям файтингов Mortal Kombat и Injustice, вместе со всеми планомерно готовится к пришествию консолей нового поколения. На данный момент студия применяет в своих проектах очень сильно модифицированный движок Unreal Engine 3, но, по понятным причинам, на «некстгене» использовать столь морально устаревшие технологии уже неприлично.

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По такому поводу компания набирает в свои ряды новых сотрудников, и из описания опубликованных вакансий следует, что будущие проекты NetherRealm Studios планируют создавать на базе движка, основанного на Unreal Engine 4. Новая технология помимо всего прочего обеспечит и более качественную анимацию персонажей.

К сожалению, пока неизвестно, когда новые Mortal Kombat и Injustice будут официально представлены, но слухи о существовании Injustice 3 появляются подозрительно часто.

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