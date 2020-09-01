Ubisoft решила своеобразным способом отметить начало нового учебного года и устроила в своём магазине бесплатную раздачу первой The Division. Акция будет действовать ровно неделю — вплоть до утра 8 сентября. К слову, подарок не из дешёвых: в Steam, например, The Division стоит 1 249 рублей.

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Стоит напомнить, что The Division вышла в 2016 году и была с большим ажиотажем встречена игровым сообществом. Спустя три года на свет появился «сиквел», однако ожидаемого издателем успеха ему добиться уже не удалось: Ubisoft всячески старалась избегать упоминаний The Division 2 в своих финансовых отчётах.