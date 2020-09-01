Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft бесплатно раздаёт первую The Division для PC

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Ubisoft решила своеобразным способом отметить начало нового учебного года и устроила в своём магазине бесплатную раздачу первой The Division. Акция будет действовать ровно неделю — вплоть до утра 8 сентября. К слову, подарок не из дешёвых: в Steam, например, The Division стоит 1 249 рублей.

реклама

анонсы и реклама
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Стоит напомнить, что The Division вышла в 2016 году и была с большим ажиотажем встречена игровым сообществом. Спустя три года на свет появился «сиквел», однако ожидаемого издателем успеха ему добиться уже не удалось: Ubisoft всячески старалась избегать упоминаний The Division 2 в своих финансовых отчётах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft the division
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Wasteland 3 есть секретная концовка, но без читерства её не получить
+
Ubisoft бесплатно раздаёт первую The Division для PC
+
Особенности PC-версии Marvel’s Avengers в новом геймплейном ролике
1
Tell Me Why с главным героем-трансгендером исчезла из продажи в российском Steam
4
Ролевая игра Atom RPG готовится к выходу на Switch
1
Pandemic Train — необычный симулятор движущегося поезда в декорациях постапокалипсиса
4
В Steam появилась возможность приобрести подписку EA Play
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 57
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
105
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
197
Главная тайна The Elder Scrolls 6 — где развернется действие новой части легендарной серии
14
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
177
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
17
Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его
13
2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы
36
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
16
Хорошие и позабытые RPG - Venetica, Kingdoms of Amalur, Dungeon Siege и другие
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
21

Сейчас обсуждают

Alagar81
12:09
Выше производительность? https://youtu.be/lhufMD1AX_E
Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
Рома
12:09
При чём тут мой возраст? Мне 33.
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
Рома
12:08
Посмотрим тесты через год, когда я окажусь прав вы исчезните))
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
Dryden
12:08
Плейгей
Tell Me Why с главным героем-трансгендером исчезла из продажи в российском Steam
Рома
12:08
старая песенка, такое я уже лет 10 слышу
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
REY_B_
12:07
А с автомобилями что, иначе? - Выехал из салона и -30% стоимости. Это нормально и просить больше, жлобство.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
Kasyan
12:01
Серьезно что ли?! Troy: A Total War Saga
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
*Tiger*
11:55
Гейплей.
Tell Me Why с главным героем-трансгендером исчезла из продажи в российском Steam
Вячеслав Ноне
11:55
можно как то автора забанить за аутизм и в дурку сослать на вечную ссылку? где темпы врм на такой матери? где темпы 10400ф под таким куллером? где снижение таймингов? тупо разрекламил ситилинк и прочи...
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
Виталий Матин
11:53
У чингизхана было три
GeForce RTX 3090 демонстрирует 2-кратное преимущество над GeForce RTX 2080 Ti в игровых тестах – новый уровень трассировки лучей и продвинутый ИИ от NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем