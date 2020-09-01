В пятницу состоится общий релиз супергеройского боевика Marvel’s Avengers, поэтому сегодня разработчики из Crystal Dynamics при непосредственной поддержке Intel поделились геймплейным видеороликом, в котором демонстрируются особенности PC-версии проекта.

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Версия для «старшей» платформы порадует продвинутыми эффектами симуляции воды, а также улучшенной системой разрушения механических оппонентов. При этом PC-версия Marvel’s Avengers отличается превосходной оптимизацией и сможет работать как на слабеньких системах, так и в полной мере задействовать возможности 8- и даже 10-ядерных процессоров (в данном случае речь, естественно, идёт о процессорах Intel Core).

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Уточняется, что данные особенности встроены в игру на уровне движка Foundation Engine, так что логично предположить, что и последующие проекты на этом движке также будут радовать игроков продвинутой физикой и оптимизацией.