Особенности PC-версии Marvel’s Avengers в новом геймплейном ролике
В пятницу состоится общий релиз супергеройского боевика Marvel’s Avengers, поэтому сегодня разработчики из Crystal Dynamics при непосредственной поддержке Intel поделились геймплейным видеороликом, в котором демонстрируются особенности PC-версии проекта.
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Версия для «старшей» платформы порадует продвинутыми эффектами симуляции воды, а также улучшенной системой разрушения механических оппонентов. При этом PC-версия Marvel’s Avengers отличается превосходной оптимизацией и сможет работать как на слабеньких системах, так и в полной мере задействовать возможности 8- и даже 10-ядерных процессоров (в данном случае речь, естественно, идёт о процессорах Intel Core).
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