Ролевая игра Atom RPG готовится к выходу на Switch
Изометрическая ролевая игра Atom RPG в скором времени обоснуется ещё на одной игровой платформе. До настоящего момента проект выходил на PC, на iOS и Android. А уже 4 сентября игра заглянет ещё и на Nintendo Switch.
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Как водится в подобных случаях, разработчики постарались, чтобы пользователи консоли от Nintendo испытали минимум дискомфорта при общении с Atom RPG. Для этих целей интерфейс будет оптимизирован, равно как и схема управления. Более того, файлы сохранений могут «гулять» между всеми платформами, что особенно удобно.
Наконец, уровень графического исполнения, который сможет предложить Switch-версия, ничем не будет отличаться от того, что предлагает PC-версия. Оно и немудрено — красивостей там нет, всё внимание на себя перетягивает геймплей.
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