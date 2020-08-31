Pandemic Train — необычный симулятор движущегося поезда в декорациях постапокалипсиса
Студия PlayWay анонсировала новый проект — Pandemic Train. Это необычный симулятор поезда, который движется в неизвестном направлении. Поезд — это убежище от царящего вокруг хаоса, который стал следствием постапокалипсиса. В общем, всё сложно там. Игроку нужно следить за состоянием движущегося поезда и за состоянием экипажа. Чем-то похоже на Frostpunk, но это только наши предположения.
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Игроку нужно бороться за полную автономность поезда, что будет весьма непросто. Для этой цели на платформе подвижного состава придётся построить не только исследовательские лаборатории, но также фермы, загоны для скота и даже аквариумы. Поезду придётся делать остановки, где он будет подвергаться максимальной опасности.
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Релиз Pandemic Train запланирован на 25 ноября следующего года. Именно эта дата обозначена уже на официальной страничке в Steam. Идея у проекта интригующая, всё будет зависеть от её реализации.
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