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Pandemic Train — необычный симулятор движущегося поезда в декорациях постапокалипсиса

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Студия PlayWay анонсировала новый проект — Pandemic Train. Это необычный симулятор поезда, который движется в неизвестном направлении. Поезд — это убежище от царящего вокруг хаоса, который стал следствием постапокалипсиса. В общем, всё сложно там. Игроку нужно следить за состоянием движущегося поезда и за состоянием экипажа. Чем-то похоже на Frostpunk, но это только наши предположения.

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Игроку нужно бороться за полную автономность поезда, что будет весьма непросто. Для этой цели на платформе подвижного состава придётся построить не только исследовательские лаборатории, но также фермы, загоны для скота и даже аквариумы. Поезду придётся делать остановки, где он будет подвергаться максимальной опасности.

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Релиз Pandemic Train запланирован на 25 ноября следующего года. Именно эта дата обозначена уже на официальной страничке в Steam. Идея у проекта интригующая, всё будет зависеть от её реализации.

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Inqizitor
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vorvort
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Одиссея и FCV - процессорозависимые игры. Там даже в 2.5К есть влияние процессора на игровой fps. https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/38078/vliyanie-processora-na-igrovoj-fps-v-razreshenii-2560...
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Shurik006
23:24
Разбивайте копилки, мамкины бизнесмены, уже предзаказы принимают :))) https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/predzakaz_nvidia_geforce_rtx_3080_3090_2003859074
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Наиль Билалов
23:23
Ну это как 2к, fullHD или 1080р - как бы не все из вышеперечисленного тут является корректной характеристикой, но простой народ в комментариях суть понимает.
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Собака на Zеnе
23:23
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Pslx Xzt
23:22
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Pslx Xzt
23:21
А что по ценам? 3700X стоит дешевле, легко работает в материнской плате за 5-7к, Z390 начинаются с 9к. В играх по 0,1 % и 1 % после выхода консолей будет гарантированно лучше.
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Иван Фоменко
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