Ещё весной, когда пандемия в нашей стране только набирала обороты, руководство отечественного сервиса GFN.ru, партнёра NVIDIA по «облаку» GeForce NOW, приняло решение поддержать находящихся в самоизоляции сограждан и позволить им пользоваться серверами системы бесплатно. Впоследствии акцию продлевали до конца мая, затем — до конца лета, и вот, теперь когда от календарного лета остались считанные часы, руководство GFN.ru решило продлить акцию ещё на один месяц — до 30 сентября включительно.

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Стоит отметить, что бесплатно предоставляется доступ к базовой версии сервиса, так что и полной функциональности бесплатно ждать не стоит, и с очередями могут возникать трудности. Да и одна игровая сессия в базовом варианте ограничена всего часом.

К слову, на днях GFN.ru запустил сервер в Екатеринбурге, благодаря чему «облачный» гейминг для жителей Урала, Сибири и Пермского края стал отзывчивее.