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Дэвид Бревик усомнился в возможности Blizzard создать похожий на оригинальную игру ремастер Diablo II

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Слухи о ремастере Diablo II продолжают с завидным постоянством бродить по Сети даже несмотря на тот факт, что Blizzard в прошлом году официально представила Diablo IV, которая всем своим видом и художественным исполнением намекает на возвращение к первым двум культовым мрачным частям франшизы, тем самым снижая необходимость в выпуске обновления пусть и хорошей, но всё же очень старой игры.

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На днях Дэвид Бревик, ведущий дизайнер и руководитель Diablo II, заглянул на потоковую трансляцию своей супруги и тут же был атакован вопросами о потенциальном ремастере культовой классики. По мнению Бревика, создать такой проект Blizzard, безусловно, в состоянии, но крайне сомнительно, что он будет похож на оригинальную Diablo II.

Во-первых, в своё время разработчики утратили значительную часть материалов, которые нужно будет воссоздавать, во-вторых, в Blizzard уже не осталось сотрудников, работавших над оригинальной игрой, её программным кодом, балансом, квестами и прочим, так что даже подобраться к проекту для новых сотрудников будет проблематично. С самим Бревиком по поводу Diablo II за все эти годы никто не связывался.

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Наконец, Бревик вспомнил ремастер Warcraft III и посоветовал фанатам Diablo умерить свои ожидания. Стоит напомнить, что Warcraft III Reforged получил настолько негативные отзывы сообщества, что в начале этого года стал самой низкооценённой игрой на Metacritic.

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