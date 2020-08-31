Со свежим обновлением в PC-версии Horizon Zero Dawn появилась деформация снега
Guerilla Games продолжает потихоньку дорабатывать PC-версию Horizon Zero Dawn уже после релиза. Сегодня разработчики выпустили обновление версии 1.03, в котором помимо исправления новых ошибок, приводивших к вылетам игры на рабочий стол, также появился «потерянный» графический эффект деформации снега в локации Frozen Wilds.
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Кроме того, в обновлении 1.03 исправлена ошибка, из-за которой мог переставать работать навык концентрации, решены проблемы с зависанием графического процессора при использовании асинхронных вычислений и при уменьшении размера окна игры, добавлены локализации сообщений об ошибках, улучшена функциональность ограничителя FPS и многое другое.
На этом выход патчей для PC-версии Horizon Zero Dawn не закончится. В частности, разработчики пока не решили проблемы с анизотропной фильтрацией и HDR у некоторых пользователей. Авторам также известно о проблемах с низкой производительностью игры на определённых конфигурациях оборудования. Эти и другие проблемы будут исправлять в последующих обновлениях.
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