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Cyberpunk 2077 победила в пяти номинациях Gamescom Awards 2020

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Вот и завершилась выставка gamescom 2020. В её рамках прозвучало много приятных новостей, а под занавес организаторы огласили победителей в многочисленных номинациях премии Gamescom Awards 2020. По традиции мероприятия, в номинациях в основном участвуют ещё не вышедшие игры, поэтому их оценки не то чтобы необъективные, скорее, выставлены «передним числом».

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Как и следовало ожидать, наибольшее число наград, аж пять штук, с выставки унесла CD Projekt RED с её одним из самых (если не самым) ожидаемых проектов в этом году — Cyberpunk 2077. Самой ожидаемой «железкой» внезапно стала Xbox Series X. Что ж, поехали перечислять:

  • Лучший приключенческий боевик — Watch Dogs Legion;
  • Лучший боевик — Star Wars: Squadrons;
  • Лучшая игра от независимых разработчиков — Curious Expedition 2;
  • Лучший мультиплеер — Operation: Tango;
  • Лучшая игра для PC — Cyberpunk 2077;
  • Лучшая игра для PlayStation — Cyberpunk 2077;
  • Лучшая игра для Xbox — Tell Me Why;
  • Лучшая игра для Nintendo Switch — Little Nightmares II;
  • Лучшая поддерживаемая игра — Borderlands 3;
  • Лучшая гоночная игра — DIRT 5;
  • Лучшая ролевая игра — Cyberpunk 2077;
  • Лучшая стратегическая игра — Humankind;
  • Лучший ремастер — Mafia: Definitive Edition;
  • Лучший симулятор — Project CARS 3;
  • Лучшая спортивная игра — Tony Hawk’s Pro Skater 1+2;
  • Лучшая семейная игра — KeyWe;
  • Приз за оригинальность — Voidtrain;
  • Лучший анонс — Unknown 9: Awakening;
  • Лучший представленный на gamescom проект — Cyberpunk 2077;
  • Лучшая презентация — Little Nightmares II;
  • Специальная награда Heart of Gaming — Indie Arena Booth.
  • Самая ожидаемая игра — Cyberpunk 2077;
  • Самое ожидаемое «железо» — Xbox Series X.
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cd projekt red cyberpunk 2077
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