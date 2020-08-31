Cyberpunk 2077 победила в пяти номинациях Gamescom Awards 2020
Вот и завершилась выставка gamescom 2020. В её рамках прозвучало много приятных новостей, а под занавес организаторы огласили победителей в многочисленных номинациях премии Gamescom Awards 2020. По традиции мероприятия, в номинациях в основном участвуют ещё не вышедшие игры, поэтому их оценки не то чтобы необъективные, скорее, выставлены «передним числом».
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Как и следовало ожидать, наибольшее число наград, аж пять штук, с выставки унесла CD Projekt RED с её одним из самых (если не самым) ожидаемых проектов в этом году — Cyberpunk 2077. Самой ожидаемой «железкой» внезапно стала Xbox Series X. Что ж, поехали перечислять:
- Лучший приключенческий боевик — Watch Dogs Legion;
- Лучший боевик — Star Wars: Squadrons;
- Лучшая игра от независимых разработчиков — Curious Expedition 2;
- Лучший мультиплеер — Operation: Tango;
- Лучшая игра для PC — Cyberpunk 2077;
- Лучшая игра для PlayStation — Cyberpunk 2077;
- Лучшая игра для Xbox — Tell Me Why;
- Лучшая игра для Nintendo Switch — Little Nightmares II;
- Лучшая поддерживаемая игра — Borderlands 3;
- Лучшая гоночная игра — DIRT 5;
- Лучшая ролевая игра — Cyberpunk 2077;
- Лучшая стратегическая игра — Humankind;
- Лучший ремастер — Mafia: Definitive Edition;
- Лучший симулятор — Project CARS 3;
- Лучшая спортивная игра — Tony Hawk’s Pro Skater 1+2;
- Лучшая семейная игра — KeyWe;
- Приз за оригинальность — Voidtrain;
- Лучший анонс — Unknown 9: Awakening;
- Лучший представленный на gamescom проект — Cyberpunk 2077;
- Лучшая презентация — Little Nightmares II;
- Специальная награда Heart of Gaming — Indie Arena Booth.
- Самая ожидаемая игра — Cyberpunk 2077;
- Самое ожидаемое «железо» — Xbox Series X.
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