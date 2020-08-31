Вот и завершилась выставка gamescom 2020. В её рамках прозвучало много приятных новостей, а под занавес организаторы огласили победителей в многочисленных номинациях премии Gamescom Awards 2020. По традиции мероприятия, в номинациях в основном участвуют ещё не вышедшие игры, поэтому их оценки не то чтобы необъективные, скорее, выставлены «передним числом».

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Как и следовало ожидать, наибольшее число наград, аж пять штук, с выставки унесла CD Projekt RED с её одним из самых (если не самым) ожидаемых проектов в этом году — Cyberpunk 2077. Самой ожидаемой «железкой» внезапно стала Xbox Series X. Что ж, поехали перечислять: