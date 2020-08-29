У нас на очереди новый ролик, посвящённый стратегии Iron Harvest. На этот раз разработчики проекта показали, как выглядит одна из фракций — Республика Полания. Если коротко, у неё всё не очень хорошо. Раньше она считалась успешным регионом, а теперь находится в упадке. После военного вторжения всё у неё очень плохо, но есть сопротивление, которому не всё равно, и которое собирается бороться до конца. По крайней мере, оно так заявляет, а мы посмотрим, что будет в итоге.

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Отличительная особенности Полании как фракции — это использование быстрых военных машин, которые за счёт своей маневренности регулярно создают неприятности врагам.

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Ждать релиза Iron Harvest осталось недолго, проект выйдет уже 1 сентября. Сначала проект «обкатают» на PC с цифровыми платформами Steam, Epic Games Store и GOG. А в начале будущего года стратегия появится на консолях PlayStation 4 и Xbox One.