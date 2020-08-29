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Авторы стратегии Iron Harvest показали в новом видео полуразрушенную Республику Поланию

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У нас на очереди новый ролик, посвящённый стратегии Iron Harvest. На этот раз разработчики проекта показали, как выглядит одна из фракций — Республика Полания. Если коротко, у неё всё не очень хорошо. Раньше она считалась успешным регионом, а теперь находится в упадке. После военного вторжения всё у неё очень плохо, но есть сопротивление, которому не всё равно, и которое собирается бороться до конца. По крайней мере, оно так заявляет, а мы посмотрим, что будет в итоге.

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Отличительная особенности Полании как фракции — это использование быстрых военных машин, которые за счёт своей маневренности регулярно создают неприятности врагам.

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Ждать релиза Iron Harvest осталось недолго, проект выйдет уже 1 сентября. Сначала проект «обкатают» на PC с цифровыми платформами Steam, Epic Games Store и GOG. А в начале будущего года стратегия появится на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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Авторы стратегии Iron Harvest показали в новом видео полуразрушенную Республику Поланию
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Сейчас обсуждают

Alex Ivanov
23:20
А EVO привели чтоб плавно соскочить на другую тему? Из перечисленных 850Pro, 970Pro. Что с ними не так? Пруфы о "призрачной лишней надёжности будут"?
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perorist
23:19
ну так можно сравнить графику и года разработки между первыми частями нынешних сериалов, типа батлфилда, кода, гта и пр. там просто радикальные отличия, а разрабатывали очень быстро. в те времена как ...
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Alex Ivanov
23:16
Кто сказал что не берут?
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Yolanda Tarska
23:12
У них нормально, просто и у еvo вариантов запредельная надёжность
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
Yolanda Tarska
23:10
В сервера их не берут, для мощных рабочих станций и так скоростей дофига, если нужна линейная, по 4к больше не надо
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
Alex Ivanov
23:07
А память там какая используется? Если micron то спасибо, не надо.
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Twisted Evil
23:07
Вот после работы этого васянского софта и начинают лезть баги. Все настраивается через службы/реестр.
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Sayros
23:06
ну в погоне за просмотрами, можно и про айфон тему создать 😂
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Alex Ivanov
23:05
Ошибаетесь, все нормально у них с надежностью. И почему нет толку по вашему?
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
Ivan Ponosov
23:04
Раньше люди ради гейплея играли, теперь ради графики.
Sony планирует выпустить на ПК несколько эксклюзивов с PlayStation 4
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