Новый трейлер Bright Memory: Infinite — переиздания шутера с девушкой-боевиком в главной роли
Компания FYQD-Studio представила новый трейлер Bright Memory: Infinite. Это технологично выглядящий шутер, который уже выпускался в марте нынешнего года. Сейчас речь идёт о переработанной версии. Она сможет порадовать игроков улучшенной графикой, доработанными уровнями и обновлённой историей. Если что, представленный трейлер поддерживает разрешение 4K — это поможет оценить старания разработчиков в полной мере.
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Кстати, о сюжете. Действие Bright Memory: Infinite происходит в 2036 году, в условном городе будущего. Главная героиня мастерски управляется с оружием, не гнушаясь использовать приёмы контактного боя.
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Владельцы оригинальной версии Bright Memory получат доработанную версию совершенно бесплатно. Даты релиза у проекта пока нет. Зато мы точно знаем, что Bright Memory: Infinite выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и PlayStation 5.
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