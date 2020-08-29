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Новый геймплейный ролик Assassin’s Creed: Valhalla демонстрирует драки с мифическими существами и коллективные попойки

7
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В рамках Future Games Show компания Ubisoft также продемонстрировала геймплей грядущей Assassin’s Creed: Valhalla. Нам показали прохождение некоего мистического квеста, где игроку придётся одолеть призрачного чёрного пса — Чёрного Шака. Это существо из английских легенд.

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Ролик снабжён комментариями разработчиков, но и без их слов понять происходящее будет не так уж и трудно. Особый восторг вызывает мини-игра с коллективной попойкой — всего-то нужно успевать выпивать спиртное из рога вместе с друзьями-викингами. Примечательно, что всё представленное сегодня действо демонстрируется от лица главного персонажа-женщины.

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Выход Assassin’s Creed: Valhalla намечен на 17 ноября нынешнего года. Проект должен появиться в продаже на PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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omoikane
13:40
Так рдна2 выйдет и сравни.
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Алексей Кучинский
13:40
А низкопрофильную на 60-70 ватт не ждать? RX550 совсем уж древний.
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Каа
13:39
Ну дороже, конечно, но как бы и перспективнее и прям сейчас производительнее... Я взял (не себе) за 13800 руб. мать+проц+32Гб ОЗУ. Ещё едут.
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Yilec
13:38
Какие же они огромные.
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Moleculo
13:38
говорят, что точно будет на 20 от сторонних производителей, может быть даже раньше
Появились фотографии Gainward RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Phoenix Golden Sample
Jack Reacher
13:38
Королю производительности простительно А разве не позор что RX 5700 XT имеет 225 ВТ , а RTX 3070 ( которая на 50 % быстрее ) судя по утечкам 200 Вт Так кто энергоэффективнее
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Ripper_ua
13:37
Да а провайдеры вкурсе что ты уже готов платить не 3 копейки за 100 мбит ?
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
nag77
13:37
Тебе с врачом нужно общаться, а не со мной.
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
warlam
13:37
Я взял LG OLED55C9 и использую как монитор, там как раз HDMI 2.1.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Sergei Svinobaklan
13:36
Zotac только за так)) Вот наверно кто - то получил по кумпольнику за это, уволили или штрафанули Если конечно вброс не преднамеренный
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