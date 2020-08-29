В рамках Future Games Show компания Ubisoft также продемонстрировала геймплей грядущей Assassin’s Creed: Valhalla. Нам показали прохождение некоего мистического квеста, где игроку придётся одолеть призрачного чёрного пса — Чёрного Шака. Это существо из английских легенд.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Ролик снабжён комментариями разработчиков, но и без их слов понять происходящее будет не так уж и трудно. Особый восторг вызывает мини-игра с коллективной попойкой — всего-то нужно успевать выпивать спиртное из рога вместе с друзьями-викингами. Примечательно, что всё представленное сегодня действо демонстрируется от лица главного персонажа-женщины.

реклама

Выход Assassin’s Creed: Valhalla намечен на 17 ноября нынешнего года. Проект должен появиться в продаже на PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X.