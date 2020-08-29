Новый геймплейный ролик Assassin’s Creed: Valhalla демонстрирует драки с мифическими существами и коллективные попойки
В рамках Future Games Show компания Ubisoft также продемонстрировала геймплей грядущей Assassin’s Creed: Valhalla. Нам показали прохождение некоего мистического квеста, где игроку придётся одолеть призрачного чёрного пса — Чёрного Шака. Это существо из английских легенд.
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Ролик снабжён комментариями разработчиков, но и без их слов понять происходящее будет не так уж и трудно. Особый восторг вызывает мини-игра с коллективной попойкой — всего-то нужно успевать выпивать спиртное из рога вместе с друзьями-викингами. Примечательно, что всё представленное сегодня действо демонстрируется от лица главного персонажа-женщины.
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Выход Assassin’s Creed: Valhalla намечен на 17 ноября нынешнего года. Проект должен появиться в продаже на PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X.
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