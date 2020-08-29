Вербовка пчеловода и разговоры о нелинейности в свежем геймплее Watch Dogs Legion
Параллельно gamescom 2020 проходит августовское мероприятие Future Games Show, проводимое изданием GamesRadar+. В июне трансляция потерпела тотальное фиаско, так что в этом месяце организаторы подготовились чуточку получше и пригласили на участие не только инди-девелоперов, но и крупных разработчиков вроде Ubisoft. Благодаря этому мы получили возможность взглянуть на свежий игровой процесс Watch Dogs Legion.
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В нижеуказанном отрывке геймплея от нас требуется принять в ряды DedSec некую Шерри Льюис, занимающуюся промышленным пчеловодством. Шерри обладает уникальными способностями вроде умения натравливать на врагов рой нано-пчёл. Также Шерри экипирована изолирующим костюмом и умеет поражать супостатов мощными электрическими разрядами. Шерри готова присоединиться к DedSec, но взамен просит помочь удалить важные файлы с сервера её бывшего работодателя, использующего результаты её работы в злых и корыстных целях. Собственно, далее и идёт непосредственно игровой процесс.
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Хотя разработчики продемонстрировали только один вариант прохождения задания, за кадром они упомянули, что Watch Dogs Legion нелинейна, и миссии можно проходить самыми разными способами — от полного «стелса» до врыва в охраняемое здание с автоматом наперевес.
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Релиз Watch Dogs Legion запланирован на 29 октября.
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