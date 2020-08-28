Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Автосимулятор Project CARS 3 поступил в продажу и получил плохие отзывы от игроков и прессы

2
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Состоялся релиз Project CARS 3 — новой части хорошо уже известной гоночной серии, которая изначально задумывалась как достойный ответ консольным автосимуляторам. Предыдущие две части были достаточно тепло восприняты публикой. А вот Project CARS 3 пока совсем «не зашла» публике.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Если коротко, в цифровом магазине Steam у проекта значится 50% рейтинга на основании более 170 обзоров (на момент написания этой заметки). Игроки ругают симулятор за устаревшую техническую составляющую, за плохую оптимизацию, донельзя упрощённую физику и скучный режим карьеры. То есть, критике подвергаются те параметры игры, которые и должны делать из неё успешный автосимулятор.

реклама

На агрегаторе рецензий Metacritic дела обстоят схожим образом. Самый высокий рейтинг среди критиков — у версии для PlayStation 4. В то же время пользователи этой консоли вывели игре более честные 4.1 из 10 возможных на основании 37 отзывов.

реклама

Разработчикам Project CARS 3 придётся править и улучшать игру с помощью дополнений (сезонный пропуск уже в продаже). Иначе доверие к этой серии будет подорвано.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

bandai namco slightly mad studios project cars 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Автосимулятор Project CARS 3 поступил в продажу и получил плохие отзывы от игроков и прессы
2
Через несколько дней Desperados III получит первое дополнение
+
Авторы Age of Empires III Definitive Edition сравнили модели юнитов из ремастера с оригиналом 2005 года
6
Ремейк градостроительного симулятора Pharaoh выйдет в следующем году
4
Шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital стал временно бесплатным
+
Свежий геймплей космического боевика Everspace 2
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 55
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 28
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
9
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
250
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
98
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
113
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
36
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
37
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
12
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
10

Сейчас обсуждают

cide
20:50
начинай перечислять фичи
Доля рынка графических процессоров Nvidia выросла до 80%
Auroson1c
20:49
2080ti 375W потребляет... а тут удивляются потреблению 3090 в 350W ... мда
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
yurius
20:49
А я смотрю ты никак не поймешь что у 3100 их 4
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
cide
20:48
ща паламаешь гугель транслейт 40+ летнего блога с ральщика скарпиониовиуса
Доля рынка графических процессоров Nvidia выросла до 80%
Адри Купри
20:48
Не ставил винду 10. Полный порядок.
Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10
VRoman
20:48
Значит поглядел... Но вообще очень хотелось бы видеть, чтобы требования были в самой новости.
Авторы Age of Empires III Definitive Edition сравнили модели юнитов из ремастера с оригиналом 2005 года
Archont
20:46
Графон выглядит красиво только в трейлере. В реале там что-то на уровне Асфальта для мобилок. Хуже, чем в Racedriver GRID 2008 года.
Автосимулятор Project CARS 3 поступил в продажу и получил плохие отзывы от игроков и прессы
yurius
20:45
А два остальных ядра там не ссаные? :)
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
cide
20:44
та юзерам 10 нинада фиксов. они давно нагнулись и булки раздвинули - иппи не хачу )
Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10
VRoman
20:42
А чего бы там быть троллингу на 95°? В ручную душить? Они и на 99 бессбойно работают.
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем