Состоялся релиз Project CARS 3 — новой части хорошо уже известной гоночной серии, которая изначально задумывалась как достойный ответ консольным автосимуляторам. Предыдущие две части были достаточно тепло восприняты публикой. А вот Project CARS 3 пока совсем «не зашла» публике.

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Если коротко, в цифровом магазине Steam у проекта значится 50% рейтинга на основании более 170 обзоров (на момент написания этой заметки). Игроки ругают симулятор за устаревшую техническую составляющую, за плохую оптимизацию, донельзя упрощённую физику и скучный режим карьеры. То есть, критике подвергаются те параметры игры, которые и должны делать из неё успешный автосимулятор.

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На агрегаторе рецензий Metacritic дела обстоят схожим образом. Самый высокий рейтинг среди критиков — у версии для PlayStation 4. В то же время пользователи этой консоли вывели игре более честные 4.1 из 10 возможных на основании 37 отзывов.

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Разработчикам Project CARS 3 придётся править и улучшать игру с помощью дополнений (сезонный пропуск уже в продаже). Иначе доверие к этой серии будет подорвано.