Ремейк градостроительного симулятора Pharaoh выйдет в следующем году
Хорошие новости для любителей созидать: у вышедшего в далёком 1999 году градостроительного симулятора Pharaoh появится официальный ремейк. Проект окрестили Pharaoh A New Era и запланировали его релиз на 2021 год.
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Пока что известны только самые базовые подробности: улучшенная графика, обновлённые механики игрового процесса, современный интерфейс и полностью перезаписанное музыкальное сопровождение. И если все пункты в целом правильные, то обновление механик игрового процесса невольно вызывает лёгкое волнение. Будем надеяться, что ремейк не будет слишком уж сильно отходить от оригинала.
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Помимо контента из основной Pharaoh в ремейк также включат контент из дополнения Cleopatra Queen of the Nile. Всего ремейк будет рассчитан примерно на сотню часов игрового процесса, порадует наличием более пятидесяти миссий, а также редактором карт и кампаний.
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