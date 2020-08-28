Время пролетело незаметно, и с момента выхода симулятора управляющего больницей Two Point Hospital уже минуло два года. Формально игра будет отмечать свой «день рождения» тридцатого августа, но приуроченную к нему акцию было решено провести заранее. Так что в ближайшие двое суток все желающие могут опробовать Two Point Hospital совершенно бесплатно.

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На игру также распространяется и вторая часть акции — крупная скидка. Вплоть до 31 августа Two Point Hospital можно будет приобрести всего за 419 рублей вместо номинальных 1 399 рублей.

Важно отметить, что Two Point Hostpital это именно шуточный симулятор управляющего больницей: все болезни здесь вымышленные (вроде лампоголовости и просветита), и лечатся они тоже шуточным способом.