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Свежий геймплей космического боевика Everspace 2

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Церемония открытия gamescom 2020 завершилась полдня назад, но сама выставка формально продолжается, так что связанные с ней информационные поводы, пусть и не со столь завидной частотой, но будут появляться вплоть до конца августа. Так, сегодня портал IGN поделился со всеми желающими восьмиминутной демонстрацией игрового процесса. В нижеуказанном видео можно увидеть все основные особенности грядущего космоэкшена с элементами лутер-шутера: полёты по бескрайней Вселенной, перестрелки с оппонентами и поиски и установку различных улучшений на корабль.

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Самостоятельно поиграть в Everspace 2 можно будет в декабре этого года в рамках программы раннего доступа. Полноценный же релиз запланирован на будущий год; без конкретики.

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Farid Kovalenko
13:15
Ну в любом случае выйдет раньше чем стар ситизен, то есть выйдет в отличии от стар ситизен.
Свежий геймплей космического боевика Everspace 2
Константин Дятлов
13:15
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Elias Moses
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