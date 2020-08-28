Свежий геймплей космического боевика Everspace 2
Церемония открытия gamescom 2020 завершилась полдня назад, но сама выставка формально продолжается, так что связанные с ней информационные поводы, пусть и не со столь завидной частотой, но будут появляться вплоть до конца августа. Так, сегодня портал IGN поделился со всеми желающими восьмиминутной демонстрацией игрового процесса. В нижеуказанном видео можно увидеть все основные особенности грядущего космоэкшена с элементами лутер-шутера: полёты по бескрайней Вселенной, перестрелки с оппонентами и поиски и установку различных улучшений на корабль.
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Самостоятельно поиграть в Everspace 2 можно будет в декабре этого года в рамках программы раннего доступа. Полноценный же релиз запланирован на будущий год; без конкретики.
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