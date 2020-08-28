Wasteland 3 уже доступна для прохождения
Как и было обещано, сегодня утром inXile Entertainment открыла всем желающим доступ к своей новой ролевой игре Wasteland 3. Игра уже доступна на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, и радует высокими пользовательскими оценками; по всей видимости, мы наблюдаем редкое в наши дни явление — единство мнений профессиональных критиков и простых игроков.
реклама
Напомним, что по сюжету Wasteland 3 мы с отрядом пустынных рейнджеров покидаем родную Аризону и отправляемся в снежный штат Колорадо, чтобы помочь местному самопровозглашённому Патриарху. Естественно, мы со своим отрядом вовсе не тимуровцы, а выполняем сделку на взаимовыгодных условиях: помощь Патриарху взамен на его помощь в сохранении Аризоны.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила