Как и было обещано, сегодня утром inXile Entertainment открыла всем желающим доступ к своей новой ролевой игре Wasteland 3. Игра уже доступна на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, и радует высокими пользовательскими оценками; по всей видимости, мы наблюдаем редкое в наши дни явление — единство мнений профессиональных критиков и простых игроков.

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Напомним, что по сюжету Wasteland 3 мы с отрядом пустынных рейнджеров покидаем родную Аризону и отправляемся в снежный штат Колорадо, чтобы помочь местному самопровозглашённому Патриарху. Естественно, мы со своим отрядом вовсе не тимуровцы, а выполняем сделку на взаимовыгодных условиях: помощь Патриарху взамен на его помощь в сохранении Аризоны.