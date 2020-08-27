Разработчики платформера Little Nightmares II показали новый ролик своего проекта, в котором также содержится точная дата релиза. Продолжение «Маленьких кошмаров» появится в продаже 11 февраля будущего года.

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Little Nightmares II выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC и Switch. Игра расскажет о похождениях протагониста из предыдущей игры в кампании с абсолютно новым персонажем по имени Моно. Причём, играть придётся именно за Моно, а Шестая будет управляться ИИ. Когда Шестая встретила Моно, они вместе решили продвигаться дальше, чтобы добраться до Чёрной Башни, находящейся под контролем у мистического Доктора.

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В общем, всё запутано.