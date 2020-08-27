Демонстрация одиночной кампании Star Wars Squadrons в свежем видеоролике
Уже через месяц с небольшим поклонники «Звёздных войн» смогут сесть за штурвалы космических истребителей в Star Wars Squadrons, однако о режиме одиночной кампании новинки до сих пор известно немного. Сегодня в рамках церемонии открытия gamescom 2020 разработчики из EA Motive исправили это недоразумение, опубликовав видеоролик-превью одиночной кампании.
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Действие Star Wars Squadrons разворачивается после событий, описанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», и нам предстоит повоевать за две стороны: за образованную после убийства императора Палпатина Новую Республику и остатки Империи. В нижеуказанном видео продемонстрирована одна из ранних миссий за Империю — разведчики раздобыли ценную информацию, и нам предстоит повоевать в тылу врага.
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Релиз Star Wars Squadrons запланирован на второе октября.
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