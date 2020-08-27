World of Warcraft Shadowlands выйдет в конце октября
Blizzard традиционно принимает участие в выставке gamescom, и в этом году «привезла» на мероприятие сразу два информационных повода. Правда, по одной игре, поэтому мы упакуем их оба в данный материал. Во-первых, Blizzard показала первую короткометражку из цикла «Миры иных» по World of Warcraft Shadowlands, героем которой стала душа Утера Светоносного.
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Во-вторых, наконец-то была оглашена точная дата выхода дополнения Shadowlands: отправиться в Тёмные земли и узнать продолжение истории Сильваны можно будет с 27 октября.
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