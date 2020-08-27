Как и было объявлено раньше, на церемонии открытия онлайн-мероприятия Gamescom был показан сюжетный трейлер Mafia: Definitive Edition. Нас вновь знакомят с персонажами, общей диспозицией и предлагают в очередной раз убедиться воочию, какая большая работа была проделана авторами ремейка.

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Ремейк оригинальной Mafia должен поступить в продажу уже 25 сентября нынешнего года. Проект заявлен для PC, Xbox One и PlayStation 4. Вчера появились первые большие геймплейные видео, записанные журналистами. Мы об этом писали.

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Если вы не проходили оригинал, то не нужно портить впечатление от первого знакомства — лучше дождитесь релиза.