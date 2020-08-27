Геймплейный трейлер и дата выхода первого сюжетного дополнения к DOOM Eternal
Как и было обещано, Bethesda вместе с id Software привезли на церемонию открытия gamescom 2020 свежий ролик, посвящённый дополнению The Ancient Gods, Part One для боевика DOOM Eternal и огласили точную дату его выхода — 20 октября.
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