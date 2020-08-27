Разработчики из Remedy опубликовали релизный трейлер дополнения AWE для экшена Control. Само DLC уже поступило в продажу на PC и консолях. AWE сможет предложить поклонникам оригинала набор уникальных миссий (основных и побочных), большой сюжетный кусок и встречу с полюбившимся персонажем.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Важно знать, что контент дополнения откроется игроку только после прохождения седьмой главы основного сюжета. Кстати, о нём. Нам предстоит отправиться в отдел расследований и заняться изучением «альтернативных мировых событий». К последним, как мы уже знаем, также относится всё то, что случилось в Брайт Фоллс с хорошо известным нам Аланом Вейком.

реклама

Control доступна в Epic Games Store, PlayStation Store и Microsoft Store. В магазине Steam DLC выйдет вместе с оригинальной Control в составе Ultimate Edition. В общем, выбор есть.