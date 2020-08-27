Дополнение AWE для экшена Control поступило в продажу
Разработчики из Remedy опубликовали релизный трейлер дополнения AWE для экшена Control. Само DLC уже поступило в продажу на PC и консолях. AWE сможет предложить поклонникам оригинала набор уникальных миссий (основных и побочных), большой сюжетный кусок и встречу с полюбившимся персонажем.
реклама
Важно знать, что контент дополнения откроется игроку только после прохождения седьмой главы основного сюжета. Кстати, о нём. Нам предстоит отправиться в отдел расследований и заняться изучением «альтернативных мировых событий». К последним, как мы уже знаем, также относится всё то, что случилось в Брайт Фоллс с хорошо известным нам Аланом Вейком.
реклама
Control доступна в Epic Games Store, PlayStation Store и Microsoft Store. В магазине Steam DLC выйдет вместе с оригинальной Control в составе Ultimate Edition. В общем, выбор есть.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила