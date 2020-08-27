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Дополнение AWE для экшена Control поступило в продажу

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Разработчики из Remedy опубликовали релизный трейлер дополнения AWE для экшена Control. Само DLC уже поступило в продажу на PC и консолях. AWE сможет предложить поклонникам оригинала набор уникальных миссий (основных и побочных), большой сюжетный кусок и встречу с полюбившимся персонажем.

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Важно знать, что контент дополнения откроется игроку только после прохождения седьмой главы основного сюжета. Кстати, о нём. Нам предстоит отправиться в отдел расследований и заняться изучением «альтернативных мировых событий». К последним, как мы уже знаем, также относится всё то, что случилось в Брайт Фоллс с хорошо известным нам Аланом Вейком.

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Control доступна в Epic Games Store, PlayStation Store и Microsoft Store. В магазине Steam DLC выйдет вместе с оригинальной Control в составе Ultimate Edition. В общем, выбор есть.

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