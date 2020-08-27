В Epic Games Store стартовала раздача HITMAN (2016)
На прошлой неделе стало известно, что HITMAN 3, завершающая часть новой трилогии приключений Агента 47, будет распространяться на PC исключительно посредством Epic Games Store. По такому поводу Epic Games решила устроить в своём магазине бесплатную раздачу первой части новой трилогии, вышедшей в 2016 году. Акция действительна с сегодняшнего дня вплоть до 3 сентября, 18:00 по московскому времени.
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Вместе с HITMAN в EGS сегодня также раздают набор Shadowrun Collection, состоящий из тактических киберпанковых ролевых игр Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director’s Cut и Shadowrun Hong Kong Extended Edition.
На следующей неделе пользователей Epic Games Store ждёт раздача хорошей пошаговой стратегии с элементами rogue-lite Into the Breach.
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