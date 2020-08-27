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В Epic Games Store стартовала раздача HITMAN (2016)

3
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На прошлой неделе стало известно, что HITMAN 3, завершающая часть новой трилогии приключений Агента 47, будет распространяться на PC исключительно посредством Epic Games Store. По такому поводу Epic Games решила устроить в своём магазине бесплатную раздачу первой части новой трилогии, вышедшей в 2016 году. Акция действительна с сегодняшнего дня вплоть до 3 сентября, 18:00 по московскому времени.

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Вместе с HITMAN в EGS сегодня также раздают набор Shadowrun Collection, состоящий из тактических киберпанковых ролевых игр Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director’s Cut и Shadowrun Hong Kong Extended Edition.

На следующей неделе пользователей Epic Games Store ждёт раздача хорошей пошаговой стратегии с элементами rogue-lite Into the Breach.

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