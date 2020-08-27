Стратегию Evil Genius 2 World Domination отложили до следующего года
Кажется, что череда переносов релизов игр в этом богатом на катаклизмы и перемены году будет продолжаться до самого его окончания. Буквально только что студия Rebellion сообщила о том, что релиз стратегии Evil Genius 2 World Domination, в котором мы должны стать злым гением, грезящим о мировом господстве, состоится лишь в первой половине 2021 года.
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Причина в нынешнем году уже стандартная и не вызывающая никакого удивления — коронавирус. Из-за пандемии и последовавшей за ней самоизоляции процесс разработки замедлился, так что завершить работу до конца текущего года авторы не успеют.
Впрочем, есть и хорошая новость: в ближайшие месяцы нам пообещали поделиться новыми сведениями и даже рассказать о планах проведения закрытого бета-тестирования проекта.
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