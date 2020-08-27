На консолях уже состоялся релиз дополнения AWE для Control, а до персональных компьютеров оно доберётся в 18:00 по московскому времени. В тот же час завершится период EGS-эксклюзивности игры, так что пользователи Steam уже могут начинать радоваться: первым делом полное издание Control появится именно на просторах магазина дядюшки Гейба.

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Хорошие вести касательно Control на этом не заканчиваются: сегодня сервис GOG объявил о том, что Control Ultimate Edition появится и на его прилавках. Правда, не сегодня, а через две недели — 10 сентября. Поскольку в GOG продаются исключительно игры без DRM-защиты, то в соответствующей версии Control она (защита) будет отключена.

Возвращаясь к теме дополнения AWE стоит напомнить, что его события развернутся в отделе расследований Бюро, где изучаются альтернативные мировые события (та самая аббревиатура AWE). События аддона будут тесно связаны с Аланом Уэйком, но ничего удивительного в этом нет: студия Remedy официально подтвердила, что события Control и игры про писателя с фонариком происходят в одной и той же вымышленной вселенной.