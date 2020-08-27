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Valve добавит в Left 4 Dead 2 карту The Last Stand из первой части

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Несмотря на то, что в Left 4 Dead 2 в своё время перекочевала масса контента из культовой первой части знаменитого зомби-экшена, популярная карта The Last Stand, на которой четвёрке выживших было необходимо как можно дольше продержаться против волн зомби, по какой-то неведомой причине так и осталась «эксклюзивом» первой Left 4 Dead

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Восстановить справедливость вызвались самоотверженные энтузиасты, подготовившие соответствующую модификацию в «Мастерской», и вот теперь Valve решила сделать мод официальным. Дополнительные подробности, как уточняет Valve, будут опубликованы уже в скором времени. Видимо, тогда компания и объявит дату выхода обновления.

Стоит отметить, что Left 4 Dead 2 до сих пор пользуется популярностью и пока даже не думает «вылетать» из сотни самых востребованных игр в Steam.

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