Разработчики из Studio Fizbin совместно с Headup Games опубликовали трейлер Lost At Sea. Это милая игра, которая предлагает решать немудрёные головоломки, созерцая прекрасное. Всё действо происходит на красивом острове и под медитативную музыку.

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Lost At Sea — игра про образы и про размышления. Видно, что разработчики очень сильно хотят впихнуть в неё много подлинного символизма про жизнь и её сложные этапы. Главный герой — человек, который потерял память, но очень сильно хочет её вернуть. Его также преследует страх смерти, который будет мешать ему воспринимать окружающую действительность в полном её объёме.

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Релиз Lost At Sea запланирован на нынешний год. В Steam проект точно выйдет, дополнительно он заявлен для PlayStation 5 и Xbox Series X.