Критики очень высоко оценили Wasteland 3
Постапокалиптическая ролевая игра Wasteland 3 поступит в продажу уже в эту пятницу, 28 августа, однако профильные журналисты заранее ознакомились с новинкой и уже поделились с общественностью своими оценками и мнениями. Агрегаторы Metacritic и OpenCritic уже собрали несколько десятков рецензий и сформировали усреднённые рейтинги Wasteland 3. Результат оказался очень достойным.
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По статистике Metacritic, средняя профессиональная оценка Wasteland 3 составляет 86 баллов из 100 возможных; при этом к покупке и прохождению новинку рекомендуют аж 97 % обозревателей. Необычайно высокий результат, особенно, учитывая тот факт, что предыдущая часть — Wasteland 2 — была принята игровым сообществом гораздо прохладнее.
Журналисты отмечают, что Wasteland 3 во всём превосходит предшественницу и очень умело «играет» на ностальгии, за что и заслуживает высоких оценок. Низкие оценки тоже имеются, но связаны они в основном с не очень стабильной работой игры, что непосредственно к геймплею, согласитесь, относится косвенно.
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