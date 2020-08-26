Живописные альпийские луга в трейлере свежего дополнения к Farming Simulator 19
В ноябре любителей заниматься виртуальным сельским хозяйством в Farming Simulator 19 ждёт контентная добавка в виде дополнения Alpine Farming. Как нетрудно догадаться по названию, главной темой аддона станет альпийский регион Европы. А чтобы мы восхитились красотой местных пейзажей, которые, к сожалению, в той или иной степени превратить в сельскохозяйственные земли, разработчики опубликовали соответствующий геймплейный трейлер.
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Помимо новой живописной локации дополнение Alpine Farming добавит в Farming Simulator 2020 более тридцати новых видов техники от известных мировых производителей.
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Релиз Alpine Farming запланирован на 12 ноября на всех платформах.
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