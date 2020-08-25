Несмотря на то, что до выхода HITMAN 3 ещё несколько месяцев — релиз запланирован на январь — на официальной страничке игры в Epic Games Store уже появились её минимальные и рекомендуемые системные требования. Высокими их назвать сложно: если у вас установлена хотя бы «предтоповая» видеокарта 2016 года выпуска или равноценная ей по производительности современная, то переживать не о чем.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Phenom II X4 940;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендуемые требования:

процессор: Intel Core i7-4790;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Напомним, что HITMAN 3 завершит новую трилогию приключений Агента 47: в третьей части убийца со штрих-кодом на затылке выполнит самые важные контракты за свою карьеру, после чего мир изменится навсегда. Разработчики обещают, что HITMAN 3 станет самой мрачной частью новой трилогии.