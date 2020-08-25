8 минут свежего геймплея кооперативного боевика Outriders от авторов Painkiller
Разработчики из студии People Can Fly провели сегодня обещанную трансляцию, в рамках которой показали свежий игровой процесс своего кооперативного экшена Outriders, а также представили новый игровой класс — техноманта (Technomancer). Данный класс, вовсю использующий различные боевые приспособления, умеет вызывать ракетные удары, замораживать оппонентов, а также призывать тяжёлый пулемёт. В общем, играть будет весело.
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Напомним, что в Outriders можно играть одному или вместе с двумя приятелями. Как обычно в подобных играх, лучше воспользоваться её кооперативной функциональностью — так и впечатления от геймплея будут полнее, и настроение лучше.
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Релиз Outriders запланирован на конец этого года на PC и консолях уходящего и нового поколений. В 2021 году игра посетит «облачную» платформу Stadia.
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