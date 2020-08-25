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8 минут свежего геймплея кооперативного боевика Outriders от авторов Painkiller

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Разработчики из студии People Can Fly провели сегодня обещанную трансляцию, в рамках которой показали свежий игровой процесс своего кооперативного экшена Outriders, а также представили новый игровой класс — техноманта (Technomancer). Данный класс, вовсю использующий различные боевые приспособления, умеет вызывать ракетные удары, замораживать оппонентов, а также призывать тяжёлый пулемёт. В общем, играть будет весело.

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Напомним, что в Outriders можно играть одному или вместе с двумя приятелями. Как обычно в подобных играх, лучше воспользоваться её кооперативной функциональностью — так и впечатления от геймплея будут полнее, и настроение лучше.

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Релиз Outriders запланирован на конец этого года на PC и консолях уходящего и нового поколений. В 2021 году игра посетит «облачную» платформу Stadia.

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phants
21:09
Так всё согласуется. У вас Haswell, у меня так и вышло что Broadwell оказался медленнее чем Haswell. Либо была проблема в моей системе, либо Haswell реально в аиде быстрее в Julia/Mandel, чем преемник...
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
warmuza
21:09
150 тыщ в регарде будет
Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении
djon776
21:08
2к$ за RTX3090 дорого, ранее писали про 1400$, ждем 1 сентября, это всё слухи. https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/special-event/#
Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении
warmuza
21:08
2017
Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении
Alexander Ivanoff
21:06
в Cpu-z-1064.5 мгц
Разгоняем память: XMP vs ручная настройка - разница есть
phants
21:06
Имелось в виду из 125W версий, т.к. сравнение с 1100T
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
CTyDeHT
21:05
Дважды прочитал "мусорного кулера"
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
MriS
21:04
Кончено....горячий он жесть. С башней на 350 ватт норм, 50-60 грелся и vrm стал значительно холоднее. Башня узкая и хорошо его обдувает. Холодный врм более стабильную работу цп и памяти дает и это ср...
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
phants
21:04
«Тик» означает уменьшение технологического процесса на основе существующей микроархитектуры. «Так» означает выпуск микропроцессоров с новой микроархитектурой на основе существующего технологического п...
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
Kopcheniy
21:03
Ну с 3770К труднее достичь 4.7, чем на 2600К, там и кристалл меньше на треть, еще и паста под крышкой.
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
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