Gearbox Software сдержала обещание и сегодня официально представила четвёртое и финальное сюжетное дополнение к Borderlands 3. Дополнение носит традиционное для серии длиннющее и намеренно зацензуренное название Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, а его релиз назначен на 10 сентября.

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Местом действия станет сознание хорошо известного по Borderlands 2 психа Крига, в которое нас вместе с товарищами отправляют, чтобы разгадать тайну его столь высокой эффективности. В разуме Крига творится полное безумие, с которым надо попытаться совладать; в общем, путешествие обещает быть увлекательным.

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Геймплей дополнения покажут в это воскресенье, 29 августа.