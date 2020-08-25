Как известно, в Microsoft Flight Simulator воссоздана вся наша планета, а это значит, что благодаря данной игре можно виртуально побывать практически в любом уголке мира. Кто-то пользуется этим, чтобы полетать над ночным Петербургом, другим интересна Барселона, Париж и прочие недоступные из-за пандемии центры мирового туризма. Пользователь Reddit под ником rockin_gamer решил пойти полететь дальше и запечатлел в Microsoft Flight Simulator то самое поле, которое мы сотни и тысячи раз видели на своих мониторах.

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Речь идёт о сделанном в 1996 году фотографом Чарльзом О’Риэром снимке пейзажа в округе Сонома, штат Калифорния, США. Нам же данный снимок известен как «Безмятежность», или как стандартный фон рабочего стола в операционной системе Windows XP.

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Естественно, за 24 года, минувшие с момента создания знаменитого снимка, поле претерпело серьёзные изменения: его превратили в виноградник, так что теперь никакой изумрудно-зелёной травы на нём уже нет. Зрелище не то чтобы печальное, скорее, необычное.

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Кстати, если вы хотите самостоятельно увидеть в Microsoft Flight Simulator данную локацию, то rockin_gamer заботливо оставил её координаты: 38°15′00.5″N 122°24′38.9″W.