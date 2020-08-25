Steam-страничка «ужастика» The Dark Pictures Anthology Little Hope обновилась, открыв доступ к оформлению предварительного заказа и приподняв завесу тайны над системными требованиями проекта. Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования не такие пугающие, как сам проект; хотя, конечно, таблички «оптимальные» для полноты картины всегда очень не хватает.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-8350;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon HD 8570;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендуемые требования:

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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В The Dark Pictures Little Hope мы в роли четырёх студентов и профессора оказываемся в городе-призраке Литтл Хоуп и должны скрываться от беспрестанно преследующих нас демонов и призраков. Релиз игры состоится 30 октября.