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Без неприятных сюрпризов: появились системные требования ужастика The Dark Pictures Little Hope

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Steam-страничка «ужастика» The Dark Pictures Anthology Little Hope обновилась, открыв доступ к оформлению предварительного заказа и приподняв завесу тайны над системными требованиями проекта. Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования не такие пугающие, как сам проект; хотя, конечно, таблички «оптимальные» для полноты картины всегда очень не хватает.

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Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-8350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon HD 8570;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендуемые требования:

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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В The Dark Pictures Little Hope мы в роли четырёх студентов и профессора оказываемся в городе-призраке Литтл Хоуп и должны скрываться от беспрестанно преследующих нас демонов и призраков. Релиз игры состоится 30 октября.

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bandai namco supermassive games the dark pictures little hope
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